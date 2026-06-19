19 Haziran
ABD-Avustralya
22:00
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
21:45
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
21:45
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
21:45
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
21:45
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
22:00

Jamuni Mcneace, Tofaş'ta

Tofaş, Birleşik Amerikalı pivot Jamuni Mcneace'yi kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 16:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jamuni Mcneace, Tofaş'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Tofaş Basketbol Takımı, son olarak Fransa'da Cholet Basket forması giyen Birleşik Amerikalı pivot Jamuni McNeace'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmalarına devam eden TOFAŞ, Fransa'da Cholet Basket forması giyen Birleşik Amerikalı pivot Jamuni McNeace'i kadrosuna kattı. Daha önce ülkemizde 2022-2023 sezonunda Semt77 Yalova Belediyespor forması giyen ve son olarak Fransa'da Cholet Basket adına görev yapan McNeace, 2025-2026 sezonunda Fransa Elite ProA Ligi'nde 31 maçta 10.6 sayı, 5 ribaund, 0.9 blok; Basketball Champions League'de ise 8 maçta 11.1 sayı, 4.4 ribaund maç başı ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Geride kalan sezonda TOFAŞ Basketbol Takımı'na karşı üç Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in karşılaşmasında rakip olan Jamuni McNeace, ilk maçta 5 sayı, 6 ribaund, 2 asist; ikinci maçta 18 sayı, 4 ribaund, 1 blok ve üçüncü maçta ise 14 sayı, 4 ribaund, 2 asist istatistikleriyle oynamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.