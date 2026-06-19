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Demba Ba, Le Havre'ın yeni sportif direktörü oldu

Demba Ba, Fransız ekibi Le Havre'nin sportif direktörü oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 17:35
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Demba Ba, Le Havre'ın yeni sportif direktörü oldu
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Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları giyen Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'de sportif direktörlük görevine getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında "Bu bir bakıma köklerine dönüş: Demba Ba çocukluğunu ve gençliğini Le Havre'de geçirdi ve bu nedenle Ocean City'ye yerleşmek için geri dönüyor!" denildi.

Le Havre, 2025-26 sezonunu 35 puanla 14. tamamladı.

Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, ve Şanghay Shenhua'da oynayan Demba Ba, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

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