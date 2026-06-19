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Beşiktaş'ta üç isme teklif var!

Beşiktaş'ta resmi teklif alan isimler belli oldu. Siyah beyazlıların kapısı Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için çalındı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 18:31
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta üç isme teklif var!
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, siyah-beyazlı yönetim hem transfer çalışmalarını hem de mevcut oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılarda transfer piyasasında öne çıkan isimlerden biri Wilfred Ndidi oldu. TRT Spor'un haberine göre Nijeryalı orta saha oyuncusuna Arap Yarımadası'ndan resmi teklifler ulaştı.

Takımdan ayrılması gündemde olan bir diğer isim ise Milot Rashica. Kosovalı futbolcuya gelen teklifin beklentilerini karşılamadığı, bu nedenle kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği belirtildi.

Genç oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu da kulüplerin radarında yer alıyor. 19 yaşındaki futbolcuya hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hollanda temsilcisi Vitesse'nin, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin ise devam ettiği aktarıldı.

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