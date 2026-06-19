Beşiktaş'tan Vlahovic'e transfer mesajı: 'Tüm şartları karşılarız'

Beşiktaş'ta forvet transferi için çalışmalar sürerken, siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Dusan Vlahovic için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sporx YouTube kanalında Ergin Aslan'ın "Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için tatmin edecek maaşı verir!" sözlerinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce de transfer gündemine gelen Dusan Vlahovic ve temsilcisiyle bir kez daha temas kurdu.
Başkan Serdal Adalı'nın yıldız golcüye, siyah-beyazlı takıma transfer olmaya karar vermesi halinde tüm mali şartları karşılamaya hazır olduklarını iletti.
Öte yandan kısa bir süre önce teknik direktör Vincenzo Italiano, Fiorentina'da beraber çalıştıkları Vlahovic'i arayarak "Beşiktaş'a gel" mesajını iletti.
Serdal Adalı'nın Sırp golcüye açık vermesinin ardından şimdi, Vlahovic cephesinden gelecek cevap beklenmeye başlandı.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Sırp golcü, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
Başkan Serdal Adalı'nın yıldız golcüye, siyah-beyazlı takıma transfer olmaya karar vermesi halinde tüm mali şartları karşılamaya hazır olduklarını iletti.
Öte yandan kısa bir süre önce teknik direktör Vincenzo Italiano, Fiorentina'da beraber çalıştıkları Vlahovic'i arayarak "Beşiktaş'a gel" mesajını iletti.
Serdal Adalı'nın Sırp golcüye açık vermesinin ardından şimdi, Vlahovic cephesinden gelecek cevap beklenmeye başlandı.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Sırp golcü, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.