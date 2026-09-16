Benfica, Milan'ı deplasmanda devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Milan ile Benfica, San Siro'da karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisi, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LUKEBAKIO BENFICA'YI ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın 16. dakikasında Dodi Lukebakio sahneye çıktı. Jakub Kaminski'nin asistinde fileleri havalandıran Lukebakio, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
KAMINSKI FARKI İKİYE ÇIKARDI
Benfica, 53. dakikada Jakub Kaminski ile farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde Milan'ın gol arayışları sonuç vermeyince karşılaşma Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Milan ilk haftayı puansız geçti.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Dodi Lukebakio sahneye çıktı. Jakub Kaminski'nin asistinde fileleri havalandıran Lukebakio, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
KAMINSKI FARKI İKİYE ÇIKARDI
Benfica, 53. dakikada Jakub Kaminski ile farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde Milan'ın gol arayışları sonuç vermeyince karşılaşma Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Milan ilk haftayı puansız geçti.