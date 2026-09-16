16 Eylül
Leverkusen-NK Celje
2-0
16 Eylül
AC Milan-Benfica
0-2
16 Eylül
Anderlecht-Lyon
1-2
16 Eylül
Sturm Graz-Rennes
0-0
16 Eylül
Sunderland-Alkmaar
1-0
16 Eylül
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagreb
0-0
16 Eylül
Atletico Madrid-Osasuna
4-0
16 Eylül
Deportivo-Sevilla
0-1
16 Eylül
Barcelona-Racing Santander
7-2
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
0-0ERT
16 Eylül
Everton-Wolves
1-0
16 Eylül
M. United-Brighton
2-3
16 Eylül
Coventry City-Aston Villa
1-3

Benfica, Milan'ı deplasmanda devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Benfica, deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Benfica, Milan'ı deplasmanda devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Milan ile Benfica, San Siro'da karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisi, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LUKEBAKIO BENFICA'YI ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 16. dakikasında Dodi Lukebakio sahneye çıktı. Jakub Kaminski'nin asistinde fileleri havalandıran Lukebakio, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

KAMINSKI FARKI İKİYE ÇIKARDI

Benfica, 53. dakikada Jakub Kaminski ile farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde Milan'ın gol arayışları sonuç vermeyince karşılaşma Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Milan ilk haftayı puansız geçti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.