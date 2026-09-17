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Sunderland tek golle kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sunderland, sahasında AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 00:24
Fotoğraf: X.com
Sunderland tek golle kazandı
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sunderland, sahasında AZ Alkmaar'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, karşılaşmayı 1-0 kazanarak organizasyona 3 puanla başladı.

LE FEE GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçın tek golü 66. dakikada geldi. Enzo Le Fee, kaleci Jari De Busser'in hareketlenmesini bekledikten sonra yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sunderland, AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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