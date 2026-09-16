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Sevilla deplasmanda tek golle kazandı

La Liga'nın 6. haftasında Sevilla, deplasmanda Deportivo La Coruna'yı 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 21:56
Fotoğraf: X.com
Sevilla deplasmanda tek golle kazandı
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La Liga'nın 6. haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Sevilla'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konuk ekip, Miguel Sierra'nın kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak deplasmanda 3 puanın sahibi oldu.

Sevilla, Miguel Sierra'nın golüyle Deportivo deplasmanında 1-0 önde! ⚽ pic.twitter.com/UkdgGM03Uf

SIERRA GALİBİYETİ GETİRDİ

Ceza sahasının hemen dışında seken topu kontrol eden Miguel Sierra, hiç beklemeden sol alt köşeye yaptığı vuruşla kaleyi denedi.

Kaleci Leo Roman'ın yetişemediği top ağlarla buluşurken Sevilla 1-0 öne geçti.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Sevilla, Deportivo La Coruna deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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