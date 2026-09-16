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Kocaelispor 4 futbolcunun sağlık durumunu açıkladı!

Kocaelispor, Bruno Petkovic, Tobias Gulliksen, Rigoberto Rivas ve Alexandar Jovanovic'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 17:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor 4 futbolcunun sağlık durumunu açıkladı!
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Kocaelispor Kulübü, Bruno Petkovic, Tobias Gulliksen, Rigoberto Rivas ve Alexandar Jovanovic'in sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi kampında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Bruno Petkovic'in akut sakatlığına yönelik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlandığı bildirildi.

PETKOVIC'E 4-6 HAFTALIK PROGRAM

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Petkovic'in tendon dokusunda yapısal değişiklikler tespit edildiği açıklandı.

Yapılan klinik muayene, görüntüleme ve fonksiyonel değerlendirmelerde akut hasar bulgusuna rastlanmadığı ancak mevcut yapısal değişikliklerin oyuncunun saha içi fonksiyonlarını tam kapasite kullanmasını sınırlayabildiği belirtildi.

Bu nedenle Petkovic için 4-6 haftalık kişiselleştirilmiş fonksiyonel kas performansı eğitim programına başlandığı ifade edildi.

Programın tamamlanmasının ardından Petkovic'in takım antrenmanlarına ve maç performansına dönüşünün, fonksiyonel kriterleri karşılamasına göre aşamalı şekilde planlanacağı aktarıldı.

GULLIKSEN'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tobias Gulliksen'in 10 Eylül'de sağ rektus femoris kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisinin devam ettiği bildirildi.

RIVAS SAHA ÇALIŞMALARINDA

19 Ağustos'ta sol rektus femoris kasından sakatlanan Rigoberto Rivas'ın ise 10 Eylül'de başladığı bireysel saha çalışmalarını fizyoterapistler eşliğinde sürdürdüğü belirtildi.

JOVANOVIC BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Sol dizinden 6 Mart'ta ameliyat edilen Alexandar Jovanovic'in tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlandığı açıklandı.

Jovanovic'in 1 Eylül'den itibaren bireysel saha çalışmalarına kaleci antrenörleri eşliğinde devam ettiği ifade edildi.

 

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