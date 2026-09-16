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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Siyah-beyazlıların UEFA'ya gönderdiği listede yeni transferlerin tamamına yakını yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 17:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre UEFA'ya gönderilen listede şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

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