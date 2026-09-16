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Lionel Messi, veda maçı için milli takım davet edildi

Lionel Messi, milli takım kariyerine son kez 6 Ekim'de Benin karşısında Arjantin forması giyerek veda edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 01:01 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 01:22
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Lionel Messi, veda maçı için milli takım davet edildi
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Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in gelecek ay Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 6 Ekim'de başkent Buenos Aires'te oynanacak Benin maçının kadrosuna 39 yaşındaki Messi'yi de davet etti.

AFA'nın açıklamasında, 4 yıl önce Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadronun Benin maçına davet edileceği belirtilerek, "Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi, kaptanımız Lionel Messi'yi, hak ettiği uğurlama için 6 Ekim'de davet etmeye karar verdiğimizi duyurmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan Messi, ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, milli arada Burkina Faso, Benin ve Bolivya ile hazırlık maçı yapacak. 

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