Coutinho'dan Vasco da Gama itirafı: 'Hakaret ediyorlardı'

Neymar'ın da formasını giydiği Santos'a transfer olan Philippe Coutinho, yeni takımındaki imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilyalı yıldız, yetiştiği ve profesyonel futbol kariyerine adım attığı Vasco da Gama'ya dönüşünün perde arkasını anlatırken, kulüpte geçirdiği son dönemde yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini söyledi.
"VASCO HER ZAMAN BENİM EVİM OLDU"
Vasco da Gama'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Coutinho, şu ifadeleri kullandı:
"Vasco benim için her zaman evim oldu. Vasco'da yetiştim, altyapı eğitimimi orada aldım ve profesyonel takıma yükseldim. Kulübe duyduğum sevgiyi ve minnettarlığı herkese her zaman açıkça ifade ettim."
Vasco'ya dönme fırsatı ortaya çıktığında Katar'daki kiralık sözleşmesinin devam ettiğini belirten yıldız futbolcu, kariyerinde ilk kez açıkladığını söylediği önemli bir maddi fedakarlığı da anlattı.
"10 MİLYON DOLAR KAZANIYORDUM, HER ŞEYDEN VAZGEÇTİM"
Coutinho, Vasco'ya transfer olabilmek için önemli miktarda paradan vazgeçtiğini belirterek şöyle devam etti:
"Vasco'ya gitme fırsatı ortaya çıktığında Katar'da kiralık olarak bir yılım daha vardı ve 10 milyon dolar kazanıyordum. Bunu daha önce hiç anlatmadım ve bu konuyu anlatacağım tek sefer de bu olacak. Aston Villa ile de bir yıllık sözleşmem daha bulunuyordu."
"Vasco'nun benim transferim için tek kuruş harcamasını istemiyordum. Benim önceliğim buydu. Bunun gerçekleşmesinin tek yolu her şeyden vazgeçmemdi. Bir yıllık maaşımdan ve Aston Villa'dan alacağım paradan vazgeçtim. Her şeyi masada bıraktım ve geldim."
"VASCO'YA SEVGİMDEN DÖNDÜM"
Brezilyalı futbolcu, Vasco'ya dönüş kararının tamamen kulübe duyduğu bağlılıktan kaynaklandığını dile getirdi:
"Vasco'ya gelişim kulübe duyduğum sevgi ve bağlılık nedeniyleydi. Brezilya Kupası'nda finale çıktık ancak ne yazık ki kaybettik. Bu bizim için çok ağır oldu."
Avrupa kariyerinde çok sayıda kupa kazandığını hatırlatan Coutinho, Vasco'ya da şampiyonluklar yaşamak ve kulübün idol isimlerinden biri olmak amacıyla döndüğünü söyledi.
"Yurt dışında birçok kupa kazandım. Vasco'ya da kazanma zihniyetiyle ve kulübün idollerinden biri olma hedefiyle geldim. Ancak olmadı."
"TÜM STAT ADIMI BAĞIRIYOR, BANA HAKARET EDİYORDU"
Sezonun kötü başlamasının ardından taraftarlarla arasındaki ilişkinin giderek zorlaştığını anlatan 34 yaşındaki futbolcu, özellikle Sao Januario'da oynanan son karşılaşmalarda yaşananların kendisi için kırılma noktası olduğunu ifade etti.
"Yıl başladı ve iyi durumda değildik. Sao Januario'daki son maçlarda... Birçok insanın, 'Sadece birkaç kişi ıslıkladı' dediğini biliyorum. Ama orada bulunanlar ne yaşandığını biliyor."
"Tüm stat benim adımı bağırıyordu. Bana hakaret ediyor ve takımdan ayrılmamı istiyorlardı."
Yaşadıklarının futbolun bir parçası olduğunun farkında olduğunu söyleyen Coutinho, buna rağmen çocukluğundan beri bağlı olduğu kulübün taraftarlarından bu tepkiyi görmenin kendisi için kolay olmadığını belirtti.
"Futbolda bunların yaşanabileceğini biliyorum. Buna rağmen benim için çok ağırdı. Çünkü Vasco her zaman benim evim oldu."
"VASCO HER ZAMAN BENİM EVİM OLDU"
Vasco da Gama'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Coutinho, şu ifadeleri kullandı:
"Vasco benim için her zaman evim oldu. Vasco'da yetiştim, altyapı eğitimimi orada aldım ve profesyonel takıma yükseldim. Kulübe duyduğum sevgiyi ve minnettarlığı herkese her zaman açıkça ifade ettim."
Vasco'ya dönme fırsatı ortaya çıktığında Katar'daki kiralık sözleşmesinin devam ettiğini belirten yıldız futbolcu, kariyerinde ilk kez açıkladığını söylediği önemli bir maddi fedakarlığı da anlattı.
"10 MİLYON DOLAR KAZANIYORDUM, HER ŞEYDEN VAZGEÇTİM"
Coutinho, Vasco'ya transfer olabilmek için önemli miktarda paradan vazgeçtiğini belirterek şöyle devam etti:
"Vasco'ya gitme fırsatı ortaya çıktığında Katar'da kiralık olarak bir yılım daha vardı ve 10 milyon dolar kazanıyordum. Bunu daha önce hiç anlatmadım ve bu konuyu anlatacağım tek sefer de bu olacak. Aston Villa ile de bir yıllık sözleşmem daha bulunuyordu."
"Vasco'nun benim transferim için tek kuruş harcamasını istemiyordum. Benim önceliğim buydu. Bunun gerçekleşmesinin tek yolu her şeyden vazgeçmemdi. Bir yıllık maaşımdan ve Aston Villa'dan alacağım paradan vazgeçtim. Her şeyi masada bıraktım ve geldim."
"VASCO'YA SEVGİMDEN DÖNDÜM"
Brezilyalı futbolcu, Vasco'ya dönüş kararının tamamen kulübe duyduğu bağlılıktan kaynaklandığını dile getirdi:
"Vasco'ya gelişim kulübe duyduğum sevgi ve bağlılık nedeniyleydi. Brezilya Kupası'nda finale çıktık ancak ne yazık ki kaybettik. Bu bizim için çok ağır oldu."
Avrupa kariyerinde çok sayıda kupa kazandığını hatırlatan Coutinho, Vasco'ya da şampiyonluklar yaşamak ve kulübün idol isimlerinden biri olmak amacıyla döndüğünü söyledi.
"Yurt dışında birçok kupa kazandım. Vasco'ya da kazanma zihniyetiyle ve kulübün idollerinden biri olma hedefiyle geldim. Ancak olmadı."
"TÜM STAT ADIMI BAĞIRIYOR, BANA HAKARET EDİYORDU"
Sezonun kötü başlamasının ardından taraftarlarla arasındaki ilişkinin giderek zorlaştığını anlatan 34 yaşındaki futbolcu, özellikle Sao Januario'da oynanan son karşılaşmalarda yaşananların kendisi için kırılma noktası olduğunu ifade etti.
"Yıl başladı ve iyi durumda değildik. Sao Januario'daki son maçlarda... Birçok insanın, 'Sadece birkaç kişi ıslıkladı' dediğini biliyorum. Ama orada bulunanlar ne yaşandığını biliyor."
"Tüm stat benim adımı bağırıyordu. Bana hakaret ediyor ve takımdan ayrılmamı istiyorlardı."
Yaşadıklarının futbolun bir parçası olduğunun farkında olduğunu söyleyen Coutinho, buna rağmen çocukluğundan beri bağlı olduğu kulübün taraftarlarından bu tepkiyi görmenin kendisi için kolay olmadığını belirtti.
"Futbolda bunların yaşanabileceğini biliyorum. Buna rağmen benim için çok ağırdı. Çünkü Vasco her zaman benim evim oldu."