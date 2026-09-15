Nikola Mirotic'in yeni adresi belli oldu!

Kariyerinde son olarak AS Monaco formasını giyen Nikola Mirotic'in geleceği, EuroLeague'de yaz döneminin merak edilen konularından bir tanesiydi. Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Mirotic'in yeni takımı da belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Valencia, 35 yaşındaki Nikola Mirotic'i kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. Tecrübeli yıldız ile kaç yıllık sözleşme imzalandığı ise henüz açıklanmadı.
Profesyonel kariyerine İspanya'da, Real Madrid formasıyla başlayan Mirotic, ardından NBA'in yolunu tutmuş ve 2019 yazında Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ile EuroLeague'e geri dönmüştü.
Dört senelik Barça macerasının ardından 2023 ve 2025 yılları arasında Olimpia Milano için ter döken tecrübeli yıldız, son olarak ise geçtiğimiz yıl AS Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla EuroLeague'de toplam 31 maça çıkan Nikola Mirotic, maç başına 11.0 sayı, 4.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile oynadı.
Profesyonel kariyerine İspanya'da, Real Madrid formasıyla başlayan Mirotic, ardından NBA'in yolunu tutmuş ve 2019 yazında Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ile EuroLeague'e geri dönmüştü.
Dört senelik Barça macerasının ardından 2023 ve 2025 yılları arasında Olimpia Milano için ter döken tecrübeli yıldız, son olarak ise geçtiğimiz yıl AS Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla EuroLeague'de toplam 31 maça çıkan Nikola Mirotic, maç başına 11.0 sayı, 4.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile oynadı.