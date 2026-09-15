Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, özellikle skor katkısı anlamında bu sezona istediği gibi başlayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, bu sezon forma şansı bulduğu 6 maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı.
OKAN BURUK'TAN GÖRÜŞME
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Trabzonspor maçı öncesi milli futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirecek.
Okan Buruk, bu görüşmede 26 yaşındaki futbolcusuna destek ve moral verecek.
ARTIK SANTRFOR DEĞİL!
Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz'dan santrfor bölgesinde istediği verimi alamadı. Milli futbolcunun skor anlamında etkisiz kalmasında santrfor oynaması da etkili oldu.
Okan Buruk, Deniz Gül'ün de performansıyla birlikte Barış Alper'i artık santrfor olarak kullanmayı düşünmüyor. Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül'e forma vermeyi planlayan Okan Buruk, alternatif olarak ise Rafael Leao'yu bu bölgede kullanacak. Barış Alper Yılmaz ise santrfor için son çare olarak görülüyor.
OKAN BURUK'TAN GÖRÜŞME
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu Trabzonspor maçı öncesi milli futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirecek.
Okan Buruk, bu görüşmede 26 yaşındaki futbolcusuna destek ve moral verecek.
ARTIK SANTRFOR DEĞİL!
Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz'dan santrfor bölgesinde istediği verimi alamadı. Milli futbolcunun skor anlamında etkisiz kalmasında santrfor oynaması da etkili oldu.
Okan Buruk, Deniz Gül'ün de performansıyla birlikte Barış Alper'i artık santrfor olarak kullanmayı düşünmüyor. Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül'e forma vermeyi planlayan Okan Buruk, alternatif olarak ise Rafael Leao'yu bu bölgede kullanacak. Barış Alper Yılmaz ise santrfor için son çare olarak görülüyor.