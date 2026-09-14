14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-0
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
4-0
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
3-056'
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
1-254'
14 Eylül
Como-Parma
2-1
14 Eylül
Torino-Roma
0-2
14 Eylül
Inter-Udinese
4-270'

Nathan Ake: "Fırsatları değerlendiremedik"

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Nathan Ake, ikinci yarıda daha iyi bir oyun sergilediklerini ancak fırsatları gole çeviremediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 22:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Nathan Ake: 'Fırsatları değerlendiremedik'
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Nathan Ake açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada özellikle ikinci yarıda daha iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Ake, fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

"SONUÇ İSTEMEDİĞİMİZ GİBİ OLDU"

Nathan Ake'nin açıklamaları şu şekilde:

"Defansif olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz ama topa sahipken daha hızlı olabilirdik. Daha fazla fırsat yaratabilirdik. İkinci yarıda şanslar bulduk ama golle değerlendiremedik. Süre geçtikçe de rakip özgüven kazandı.

İkinci yarıyla ilgili konuşursak, baskıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama fırsatları değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi oldu. Diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum."

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