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Orhan Ak: "Bir puan altın değerinde"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 22:33
Fotoğraf: X.com
Orhan Ak: 'Bir puan altın değerinde'
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Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, alınan 1 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

"1 PUAN ALTIN DEĞERİNDE"

Orhan Ak, "Çok güçlü bir rakip. Bugün baktığınızda 4 büyüklerin oyuncuları çok kaliteli, ligin çok üzerinde. Bugün alınan 1 puan altın değerinde bizim için" ifadelerini kullandı.

Maçın gidişatını değerlendiren Ak, "Direkten dönen topları var, orada şanslıydık. İlk yarıda pozisyonlarımız var. Onları değerlendirsek farklı olabilirdi. Oyuncularımızı kutluyorum. İyi bir enerji var takımda. Bence o enerji de direkten döndürüyor, ben buna çok inanıyorum" dedi.

TARAFTARA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Orhan Ak, "En önemlisi taraftarımızın bizi desteği. Son dakikaya kadar bizi desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz. Ekibime de teşekkür ediyorum. Onlar da çok ciddi emek veriyor. Fenerbahçe'ye ve İsmail Hoca'ya bundan sonra başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"MİLLİ ARAYA İYİ GİRMEK İSTİYORUZ"

Sıradaki Kocaelispor karşılaşmasına da değinen Orhan Ak, "Çalışacağız, devam edeceğiz. Kocaelispor maçımız var. İyi bir takım. Hemen yarın çalışmalara başlayıp, puan ya da puanlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Milli araya iyi girmek istiyoruz. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.

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