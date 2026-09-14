Julius Randle, zor bir sezonu geride bırakan Brooklyn Nets'e katılmasına rağmen yeni takımı adına oldukça iddialı hedefler belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce çaylak Mikel Brown Jr.'a Brooklyn'in "dünyayı şaşırtmayı" planladığını söyleyen Randle, cumartesi günü bu sözlerinin arkasında durdu.
Kendisine bu ifadeyle ne anlatmak istediği sorulduğunda Randle, "Tam olarak söylediğim şeyi" yanıtını verdi.
Nets, geçen sezonu 20 galibiyet ve 62 mağlubiyetle tamamlamıştı. BetMGM ise Brooklyn'in yeni sezon için galibiyet barajını 24,5 olarak belirledi. Organizasyon, yeniden yapılanma sürecini sürdürürken aynı anda gelişim göstermeye çalışan birçok genç birinci tur draft seçimine de sahip.
Randle, Nets'in kendileri için belirlenen bu beklentilerin üzerine çıkabileceğine inanıyor.
Brooklyn Basketball Training Center'da 80 çocuğun katıldığı okula dönüş temalı basketbol etkinliğine ev sahipliği yapan Randle, şu ifadeleri kullandı:
"Bizden beklentiniz her neyse veya hakkımızda ortaya konan beklentiler ne olursa olsun, bunların üzerine çıkacağız ve birçok şeyi çok yüksek seviyede yapacağız. Her gün doğru alışkanlıklarla buraya gelerek bir yapı oluşturacağız ve söylediğimiz şeyi gerçekleştireceğiz."
31 yaşındaki oyuncu, Knicks'te geçirdiği beş ve Minnesota Timberwolves'ta geçirdiği iki sezonun ardından yeniden New York'a döndü. Geçen sezon 21,1 sayı ortalaması yakalayan Randle'ın, Michael Porter Jr. ile birlikte Brooklyn'in hücumdaki ana seçeneklerinden biri olması bekleniyor.
Randle, New York'a dönüşü hakkında, "Burası kesinlikle evim gibi hissettiren bir yer ve geri döndüğüm için mutluyum" dedi.
Deneyimli oyuncu, özellikle Michael Porter Jr. ile birlikte oynayacak olmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Randle, Porter'ın şut tehdidinin ve sahayı genişletme yeteneğinin kendi hücum oyununu tamamlayacağına inanıyor.
Randle, takım arkadaşı hakkında şunları söyledi:
"Ona da söyledim; onun gibi oyuncularla birlikte oynamayı seviyorum çünkü sahayı ne kadar iyi genişletebildiklerini biliyorum. Büyük şutları ve önemli anları seviyorlar. Ayrıca her zaman tam olarak nerede bulunmaları gerektiğini biliyor gibi görünüyorlar. O, bunu son derece yüksek seviyede yapıyor. Bu nedenle çok heyecanlıyım."
Bu sezonun ardından sözleşmesinde oyuncu opsiyonu bulunan Randle, uzun vadeli geleceğini düşünmek yerine şu anda Brooklyn'in gelişimine yardımcı olmaya odaklandığını belirtti.
New York'a dönüşü, Randle'ın saha dışındaki yaşamında da bazı değişiklikleri beraberinde getirdi. Deneyimli oyuncu yeni bir eve taşınırken çocukları da yeni bir eğitim-öğretim yılına başladı.
Randle, bu süreç için, "Bu kesinlikle insanı biraz kendine getiriyor" ifadelerini kullandı.
Şehre son derece aşina olmasına rağmen Nets'e katılmanın kendisine yeniden başlıyormuş hissi verdiğini söyleyen Randle, sözlerini şöyle tamamladı:
"Aslında oldukça ferahlatıcıydı. Çünkü burada beş yıl yaşamış olmama rağmen yeni bir başlangıç yapmışım gibi hissettim. Kendimi yeniden bu şehre yeni gelmiş biri gibi gördüm."
Kendisine bu ifadeyle ne anlatmak istediği sorulduğunda Randle, "Tam olarak söylediğim şeyi" yanıtını verdi.
Nets, geçen sezonu 20 galibiyet ve 62 mağlubiyetle tamamlamıştı. BetMGM ise Brooklyn'in yeni sezon için galibiyet barajını 24,5 olarak belirledi. Organizasyon, yeniden yapılanma sürecini sürdürürken aynı anda gelişim göstermeye çalışan birçok genç birinci tur draft seçimine de sahip.
Randle, Nets'in kendileri için belirlenen bu beklentilerin üzerine çıkabileceğine inanıyor.
Brooklyn Basketball Training Center'da 80 çocuğun katıldığı okula dönüş temalı basketbol etkinliğine ev sahipliği yapan Randle, şu ifadeleri kullandı:
"Bizden beklentiniz her neyse veya hakkımızda ortaya konan beklentiler ne olursa olsun, bunların üzerine çıkacağız ve birçok şeyi çok yüksek seviyede yapacağız. Her gün doğru alışkanlıklarla buraya gelerek bir yapı oluşturacağız ve söylediğimiz şeyi gerçekleştireceğiz."
31 yaşındaki oyuncu, Knicks'te geçirdiği beş ve Minnesota Timberwolves'ta geçirdiği iki sezonun ardından yeniden New York'a döndü. Geçen sezon 21,1 sayı ortalaması yakalayan Randle'ın, Michael Porter Jr. ile birlikte Brooklyn'in hücumdaki ana seçeneklerinden biri olması bekleniyor.
Randle, New York'a dönüşü hakkında, "Burası kesinlikle evim gibi hissettiren bir yer ve geri döndüğüm için mutluyum" dedi.
Deneyimli oyuncu, özellikle Michael Porter Jr. ile birlikte oynayacak olmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Randle, Porter'ın şut tehdidinin ve sahayı genişletme yeteneğinin kendi hücum oyununu tamamlayacağına inanıyor.
Randle, takım arkadaşı hakkında şunları söyledi:
"Ona da söyledim; onun gibi oyuncularla birlikte oynamayı seviyorum çünkü sahayı ne kadar iyi genişletebildiklerini biliyorum. Büyük şutları ve önemli anları seviyorlar. Ayrıca her zaman tam olarak nerede bulunmaları gerektiğini biliyor gibi görünüyorlar. O, bunu son derece yüksek seviyede yapıyor. Bu nedenle çok heyecanlıyım."
Bu sezonun ardından sözleşmesinde oyuncu opsiyonu bulunan Randle, uzun vadeli geleceğini düşünmek yerine şu anda Brooklyn'in gelişimine yardımcı olmaya odaklandığını belirtti.
New York'a dönüşü, Randle'ın saha dışındaki yaşamında da bazı değişiklikleri beraberinde getirdi. Deneyimli oyuncu yeni bir eve taşınırken çocukları da yeni bir eğitim-öğretim yılına başladı.
Randle, bu süreç için, "Bu kesinlikle insanı biraz kendine getiriyor" ifadelerini kullandı.
Şehre son derece aşina olmasına rağmen Nets'e katılmanın kendisine yeniden başlıyormuş hissi verdiğini söyleyen Randle, sözlerini şöyle tamamladı:
"Aslında oldukça ferahlatıcıydı. Çünkü burada beş yıl yaşamış olmama rağmen yeni bir başlangıç yapmışım gibi hissettim. Kendimi yeniden bu şehre yeni gelmiş biri gibi gördüm."