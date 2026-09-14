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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz gelişmesi!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın, Marsilya maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 10:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz gelişmesi!
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Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor maçında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 25 yaşındaki oyuncunun adalesinde gerilme ve ödem ortaya çıkarken Marsilya maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Deneyimli ismin durumu yakından takip edilirken hafta başı itibarıyla takım antrenmanlarına başlaması halinde Fransız ekibine karşı sahada olması planlanıyor.

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