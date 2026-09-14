Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz gelişmesi!

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor maçında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 25 yaşındaki oyuncunun adalesinde gerilme ve ödem ortaya çıkarken Marsilya maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
Deneyimli ismin durumu yakından takip edilirken hafta başı itibarıyla takım antrenmanlarına başlaması halinde Fransız ekibine karşı sahada olması planlanıyor.
Deneyimli ismin durumu yakından takip edilirken hafta başı itibarıyla takım antrenmanlarına başlaması halinde Fransız ekibine karşı sahada olması planlanıyor.