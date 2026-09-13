Metin Diyadin: 'Bireysel hatalar puan kaybettirdi'

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
0-068'
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
1-2
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
3-070'
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
1-0
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-1
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
1-069'
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
2-270'
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
1-2
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-5
13 Eylül
M. United-M.City
0-1
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
2-4
13 Eylül
Getafe-Deportivo
1-190'
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
3-2
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
1-0
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
2-0
13 Eylül
Le Mans-Lens
2-2
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-0
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
0-7
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
1-128'
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
1-1
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
2-053'
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
2-1
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
2-2
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
2-1
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
0-1
13 Eylül
FC Luzern-Basel
2-4
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
1-271'
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
1-168'
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
3-0
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
1-190'
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
1-1
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
2-0
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
2-0
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
1-0
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
2-2
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
3-3
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
2-1
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
3-0
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
0-1
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
2-1
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
0-0
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
2-0
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
2-1
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
1-0
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
2-2
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
4-0
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
1-0
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
2-0
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
1-2
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
2-0
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
8-1
13 Eylül
Start-Brann
2-0
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
1-5
13 Eylül
KFUM-Aalesund
2-1
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-155'

Metin Diyadin: "Bireysel hatalar puan kaybettirdi"

Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Metin Diyadin, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 21:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Metin Diyadin: 'Bireysel hatalar puan kaybettirdi'
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Metin Diyadin, tamamen hak ettikleri bir maçı kendi elleriyle verdiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın ilk bölümde daha çok savunma yaparak öndeki oyuncularıyla geçiş oyununu tercih ettiğini belirterek "Biz oyuna gayet iyi başladık. Geçişlerde de başarılıydık ancak sonlandırmada sıkıntılarımız oldu. 1-0 öne geçtik ve oyunun gidişatı tamamen bizim lehimizeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Öne geçtikten sonra topu rakibe verip geriye çekilme alışkanlığını değiştirmeleri gerektiğini ifade eden Diyadin, "İkinci yarıda Kasımpaşa biraz daha gelmeye başladı. Değişikliklerle beraber orta sahayı da kilitledik. 2-0'ı yapmamamız için hiçbir neden yoktu. Birçok atağı golle sonuçlandıramadık. Bunun neticesinde akan oyunda olmayan uzun bir topla özellikle en başarılı olduğumuz bölge olan savunmada yaptığımız bireysel hatayla beraberliği getirdik. Sonrasında yine pozisyonlar bulduk. Son saniyelerde dramatik bir maç oldu. Tamamen hak ettiğimiz bir maçı kendi ellerimizle vermiş olduk." dedi.

Traore'nin sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasının kendilerini etkilediğini aktaran Diyadin, "Buna rağmen 1-1'den sonra ceza sahası içinde birçok pozisyon bulduk. Son dokunuşlar ve final pasları en önemli eksiklerimizden biri. Gouveia'nın çok iyi bir şutu vardı, kaleci çıkardı. Çok rahat 2-0, 3-0 yapabileceğimiz bir maçı son saniyelerde yediğimiz golle kaybettik." ifadelerini kullandı.

"Bireysel hatalar puan kaybettirdi"

Diyadin, bireysel hataların kendilerine puan kaybettirdiğine dikkati çekerek "Hem Erzurumspor maçında hem bu maçta bireysel hatalar bize yaklaşık 5 puan kaybettirdi. Özellikle öne geçtikten sonra savunmaya çok fazla yaslanmamamız gerekiyor. Bunu biraz daha önde yaparak rakip sahaya gitme mesafemizi kısaltmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın mücadele gücünden memnun olduğunu kaydeden Diyadin, sakat oyuncuların dönüşüyle önde baskıyı daha etkili uygulayabileceklerini anlatarak "Bazen zorunlu tercihler yapabiliyoruz. Traore'nin sakatlığı da bizi etkiledi. Elimizdeki oyuncu grubundaki herkesin kapasitesi ölçüsünde iyi niyetle her şeyini verdiğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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