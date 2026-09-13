Motosiklet tutkunları Süphan Dağı'nda 3 bin 147 metreye çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde motosiklet tutkunları, Türkiye'nin üçüncü en yüksek zirvesi olan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nda 3 bin 147 metre rakıma kadar çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aydınlar beldesi Kışkılı Mahallesi'nde bir araya gelen Adilcevaz Motocross ve Adilcevaz Moto Enduro ekibinden 11 kişilik motosiklet grubu, Süphan Dağı'na tırmanışa başladı.
Süphan Dağı'nın zorlu parkurlarında motosikletleriyle ilerleyen ekip, 3 bin 147 metre rakıma ulaştı. Burada Türk bayrağı açan motosiklet tutkunları, bulundukları yerdeki kar örtüsünün üzerinde kayarak keyifli anlar yaşadı.
Geceyi burada geçiren ekip, daha sonra inişe geçti.
Moto Enduro Temsilcisi Koray Çelik, gerçekleştirdikleri faaliyetle hem motor sporlarına ilgiyi artırmayı hem de Adilcevaz'ın doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
Düzenledikleri etkinliklerle doğa ve motor sporlarını bir araya getirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Motosikletlerimizle mümkün olan en yüksek rakıma ulaşmayı hedefledik. 3 bin 147 metre rakıma kadar çıkmayı başardık. İnsanlarımızı spora ve doğaya teşvik ederken ilçemizin turizm potansiyelini ve doğal güzelliklerini tanıtmak istiyoruz."
Süphan Dağı'nın zorlu parkurlarında motosikletleriyle ilerleyen ekip, 3 bin 147 metre rakıma ulaştı. Burada Türk bayrağı açan motosiklet tutkunları, bulundukları yerdeki kar örtüsünün üzerinde kayarak keyifli anlar yaşadı.
Geceyi burada geçiren ekip, daha sonra inişe geçti.
Moto Enduro Temsilcisi Koray Çelik, gerçekleştirdikleri faaliyetle hem motor sporlarına ilgiyi artırmayı hem de Adilcevaz'ın doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
Düzenledikleri etkinliklerle doğa ve motor sporlarını bir araya getirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Motosikletlerimizle mümkün olan en yüksek rakıma ulaşmayı hedefledik. 3 bin 147 metre rakıma kadar çıkmayı başardık. İnsanlarımızı spora ve doğaya teşvik ederken ilçemizin turizm potansiyelini ve doğal güzelliklerini tanıtmak istiyoruz."