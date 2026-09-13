12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-2
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
4-1
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
1-2
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
1-0
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-0
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-2
12 Eylül
Paris FC-Lyon
0-0

Sunderland kaçırdı, Arsenal affetmedi! 4'te 4

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, deplasmanda Sunderland'i 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2026 00:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sunderland kaçırdı, Arsenal affetmedi! 4'te 4
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, deplasmanda Sunderland ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, mücadelede gol sesi çıkmadı.

Ev sahibi Sunderland, 56. dakikada öne geçmek için önemli bir fırsat yakaladı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Enzo Le Fee, vuruştan yararlanamadı.



BRUNO GUIMARAES CEZAYI KESTİ

Kaçan penaltının yalnızca iki dakika ardından Arsenal aradığı golü buldu. 58. dakikada sahneye çıkan Bruno Guimaraes, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Mücadelenin 90+6. dakikasında Sunderland forması giyen Reinaldo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın son anlarında Arsenal bir kez daha penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Bukayo Saka hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi.



ARSENAL 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla Premier Lig'de oynadığı ilk 4 karşılaşmayı da kazanan Arsenal, puanını 12'ye yükseltti. Sunderland ise 4 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Brighton deplasmanına konuk olacak. Sunderland ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.