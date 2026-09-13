Sunderland kaçırdı, Arsenal affetmedi! 4'te 4

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, deplasmanda Sunderland ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, mücadelede gol sesi çıkmadı.
Ev sahibi Sunderland, 56. dakikada öne geçmek için önemli bir fırsat yakaladı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Enzo Le Fee, vuruştan yararlanamadı.
BRUNO GUIMARAES CEZAYI KESTİ
Kaçan penaltının yalnızca iki dakika ardından Arsenal aradığı golü buldu. 58. dakikada sahneye çıkan Bruno Guimaraes, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın son anlarında Arsenal bir kez daha penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Bukayo Saka hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi.
ARSENAL 4'TE 4 YAPTI
Bu sonuçla Premier Lig'de oynadığı ilk 4 karşılaşmayı da kazanan Arsenal, puanını 12'ye yükseltti. Sunderland ise 4 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Brighton deplasmanına konuk olacak. Sunderland ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, mücadelede gol sesi çıkmadı.
Ev sahibi Sunderland, 56. dakikada öne geçmek için önemli bir fırsat yakaladı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Enzo Le Fee, vuruştan yararlanamadı.
BRUNO GUIMARAES CEZAYI KESTİ
Kaçan penaltının yalnızca iki dakika ardından Arsenal aradığı golü buldu. 58. dakikada sahneye çıkan Bruno Guimaraes, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Mücadelenin 90+6. dakikasında Sunderland forması giyen Reinaldo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
💫 Bruno Guimaraes, enfes bir golle Arsenal defterini açıyor! pic.twitter.com/rkuNFBiK95 https://t.co/dXyTvxLo7P
— Sporx (@sporx) September 12, 2026
Karşılaşmanın son anlarında Arsenal bir kez daha penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Bukayo Saka hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi.
ARSENAL 4'TE 4 YAPTI
Bu sonuçla Premier Lig'de oynadığı ilk 4 karşılaşmayı da kazanan Arsenal, puanını 12'ye yükseltti. Sunderland ise 4 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Brighton deplasmanına konuk olacak. Sunderland ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.