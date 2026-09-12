Daniel Farrar: 'Maçı kazanabilirdik'

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'da teknik direktör Daniel Farrar, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "3 PUANI KAZANABİLİRDİK"
Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu belirten Farrar, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.
Farrar, "İlk golü de bulduk fakat rakibimiz gerçekten çok güzel gol attı. Maçı kazanabilirdik, fırsatlar elimize geçti. Maçı kazanmak adına bütün oyuncularımı sahaya sürdüm, elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Sonuç olarak kazanamadık, beraberlikle ayrılıyoruz." dedi.
"ADAPTASYON SÜRECİ VAR"
Takıma çok sayıda yeni oyuncunun katıldığını vurgulayan Farrar, adaptasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, "Bandırmaspor maçında pek vaktimiz yoktu maç trafiğinden ama Pendikspor maçına daha uzun süre hazırlanabildik. Yeni oyuncuların alışması, adaptasyon süreci vesaire çok etken var. Bugün tek yapmamız gereken savaşmaktı. Pendikspor çok iyi takım, bunun bilincindeydik. 3 puanı kazanabilirdik o yüzden çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu belirten Farrar, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.
Farrar, "İlk golü de bulduk fakat rakibimiz gerçekten çok güzel gol attı. Maçı kazanabilirdik, fırsatlar elimize geçti. Maçı kazanmak adına bütün oyuncularımı sahaya sürdüm, elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Sonuç olarak kazanamadık, beraberlikle ayrılıyoruz." dedi.
"ADAPTASYON SÜRECİ VAR"
Takıma çok sayıda yeni oyuncunun katıldığını vurgulayan Farrar, adaptasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, "Bandırmaspor maçında pek vaktimiz yoktu maç trafiğinden ama Pendikspor maçına daha uzun süre hazırlanabildik. Yeni oyuncuların alışması, adaptasyon süreci vesaire çok etken var. Bugün tek yapmamız gereken savaşmaktı. Pendikspor çok iyi takım, bunun bilincindeydik. 3 puanı kazanabilirdik o yüzden çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.