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Acun Ilıcalı: "Hayalimizin çok ötesinde!"

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, bugün Chelsea ile oynanacak karşılaşma öncesi Sky Sports'un canlı yayınına konuk oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 15:27
Haber: Sporx.com dış haberler
Acun Ilıcalı: 'Hayalimizin çok ötesinde!'
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Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Chelsea ile oynanacak karşılaşma öncesinde Sky Sports'un canlı yayınına konuk oldu. Ilıcalı, İngiltere'de sıradan bir futbol taraftarlığından Premier Lig'de kulüp sahipliğine uzanan sürecini ve Hull City için belirlediği hedefleri anlattı.

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"İngiltere Premier Lig takımlarının formalarını giymeyi hayal eden sıradan bir taraftardan, bir Premier Lig takımının sahibi olmaya kadar uzanan inanılmaz bir hikaye."

"ADIM ADIM İLERLEMEK İSTEDİM"

Hull City'de göreve geldiği ilk günden itibaren hedefleri aşamalı şekilde büyüttüğünü ifade eden Ilıcalı, ilk olarak ligi ilk 10 içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Her şeyden önce, adım adım ilerlemek istedim. Kulübe geldiğimde taraftarlarımıza da bunu söyledim. Öncelikli hedefim ilk 10'a girmekti. Aslında ikinci yılımda play-off'ları sadece üç puanla kaçırdık. Daha sonra hedefimizi play-off'lara kalmak olarak belirledik. Play-off'lara kaldık ve ardından Premier Lig'e yükseldik."




HEDEF PREMIER LİG'DE KALMAK

Ilıcalı, Hull City'nin bu sezonki en önemli hedefinin Premier Lig'de kalmak olduğunu belirtti.

"Şimdi ise bu sezon için tek hedefim, takımımızı Premier Lig'de tutabilmek. Eğer bu sezon ligde kalmayı başarırsak, sonrasında uzun vadeli bir marka yaratmak istiyorum."




BRENTFORD VE BRIGHTON'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Kulübün uzun vadeli yapılanmasıyla ilgili de konuşan Ilıcalı, Brentford ve Brighton'ın futbola yaklaşımını beğendiğini ifade etti.

"Brentford ve Brighton gibi, futbola yaklaşımlarını çok beğendiğim iki-üç takım var. Özellikle Brentford'un sportif direktörünü çok başarılı buluyorum. Bu takımların yönetim anlayışları ve futbola bakışları sayesinde Premier Lig'de uzun yıllar kalıcı bir marka olmayı başardıklarını düşünüyorum."

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