Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından DAZN'a konuşan Portekizli teknik direktör Sergio Conceição, sarı-kırmızılı ekiple ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Conceiçao, Galatasaray'ın deplasmandaki görüntüsünden farklı olarak kendi sahasında çok daha güçlü bir takım olduğunu vurguladı.
"GALATASARAY KENDİ SAHASINDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ"
Sergio Conceiçao, "Sporting kazandı ama şunu belirtmeliyim; Galatasaray kendi sahasında çok daha güçlü, hem de çok çok çok daha güçlü. Bunda taraftarın atmosferinin ve kulübün tarihsel ağırlığının da etkisi var; bunu herkes biliyor, dünya biliyor" ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adam böylece Galatasaray'ın iç saha atmosferine ve kulübün geçmişine vurgu yaptı.
"BİR TÜRK KULÜBÜ BENİMLE TEMAS KURDU"
Conceiçao, kariyerine ilişkin açıklamasında ise Türkiye'den teklif aldığını belirtti ancak kulübün adını açıklamadı.
Portekizli teknik adam, "Bir Türk kulübü benimle temas kurdu. Hangisi olduğunu anlamak çok zor değil. Ancak uzun süre kalabileceğim ve kupalar kazanabileceğim bir takım arıyorum" dedi.
"GALATASARAY KENDİ SAHASINDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ"
Sergio Conceiçao, "Sporting kazandı ama şunu belirtmeliyim; Galatasaray kendi sahasında çok daha güçlü, hem de çok çok çok daha güçlü. Bunda taraftarın atmosferinin ve kulübün tarihsel ağırlığının da etkisi var; bunu herkes biliyor, dünya biliyor" ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adam böylece Galatasaray'ın iç saha atmosferine ve kulübün geçmişine vurgu yaptı.
"BİR TÜRK KULÜBÜ BENİMLE TEMAS KURDU"
Conceiçao, kariyerine ilişkin açıklamasında ise Türkiye'den teklif aldığını belirtti ancak kulübün adını açıklamadı.
Portekizli teknik adam, "Bir Türk kulübü benimle temas kurdu. Hangisi olduğunu anlamak çok zor değil. Ancak uzun süre kalabileceğim ve kupalar kazanabileceğim bir takım arıyorum" dedi.