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Kocaelispor'da Galatasaray öncesi 3 eksik

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Kocaelispor'da 3 oyuncunun bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'da Galatasaray öncesi 3 eksik
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar akşamı deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 9 puan topladı.

Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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