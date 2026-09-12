Kocaelispor'da Galatasaray öncesi 3 eksik

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar akşamı deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Yeşil-siyahlı ekip, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 9 puan topladı.
Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Yeşil-siyahlı ekip, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 9 puan topladı.
Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.