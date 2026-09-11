11 Eylül
Beşiktaş-Erzurumspor
3-0
11 Eylül
Sarıyer-Bandırmaspor
1-1
11 Eylül
Union Berlin-Schalke 04
0-282'
11 Eylül
Sevilla-Valencia
0-0DA
11 Eylül
Venezia-Fiorentina
1-262'
11 Eylül
Rennes-Marsilya
1-068'
11 Eylül
Alkmaar-Willem
1-1
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
0-165'

Beşiktaş'ta galibiyet serisi başladı!

Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 23:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta galibiyet serisi başladı!
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Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekip, böylece sezonun ilk haftalarındaki puan kaybının ardından yeniden çıkışa geçti.

GALİBİYET SERİSİ BAŞLADI

Sezona Eyüpspor galibiyetiyle başlayan ve ardından Corendon Alanyaspor deplasmanında ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü maçını da galibiyetle bitirdi.

Alanyaspor yenilgisinin ardından Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen siyah-beyazlı ekip, derbide Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Erzurumspor FK'yi de yenerek peş peşe kazandığı maçlarla 12 puanın sahibi oldu.

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