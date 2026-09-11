Beşiktaş'ta galibiyet serisi başladı!

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekip, böylece sezonun ilk haftalarındaki puan kaybının ardından yeniden çıkışa geçti.
GALİBİYET SERİSİ BAŞLADI
Sezona Eyüpspor galibiyetiyle başlayan ve ardından Corendon Alanyaspor deplasmanında ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü maçını da galibiyetle bitirdi.
Alanyaspor yenilgisinin ardından Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen siyah-beyazlı ekip, derbide Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Erzurumspor FK'yi de yenerek peş peşe kazandığı maçlarla 12 puanın sahibi oldu.
GALİBİYET SERİSİ BAŞLADI
Sezona Eyüpspor galibiyetiyle başlayan ve ardından Corendon Alanyaspor deplasmanında ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü maçını da galibiyetle bitirdi.
Alanyaspor yenilgisinin ardından Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen siyah-beyazlı ekip, derbide Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Erzurumspor FK'yi de yenerek peş peşe kazandığı maçlarla 12 puanın sahibi oldu.