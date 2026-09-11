Emirhan Topçu: 'Orkun'la bu golü çalıştık'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golü kaydeden Emirhan Topçu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Derbi galibiyetinin ardından oynanan maçların zorluğuna dikkat çeken Emirhan, siyah-beyazlı takımın mücadeleye iyi hazırlandığını söyledi.





"GÜZEL OLDU BİZİM İÇİN"

Emirhan Topçu, "Öncelikle derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Herhangi bir konsantrasyon eksikliği puan kaybına neden olabilir ama biz bu konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. İyi çalıştık, güzel oldu bizim için. Şu anda üstlerdeyiz ve buralarda devam etmek istiyoruz. 3 puan aldık, bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





"GOL YEMEMEK DAHA ÖNEMLİ"

Savunma performansıyla ilgili konuşan deneyimli futbolcu, "Savunma için şunu söyleyeyim, daha önce de söyledim, hoca savunma diye buraya geldi. En önemlisi savunma zaten biz savunma oyuncuları için. Gol yememek bizim için daha önemli savunma oyuncuları olarak." dedi.





"ORKUN'LA GOLÜ ÇALIŞIYORUZ"

Kendisinin attığı golü de değerlendiren Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ile bu organizasyonu çalıştıklarını belirterek,şeklinde konuştu.