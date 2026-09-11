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Bodrum FK evinde siftah peşinde

1'inci Lig'de ilk 6 haftada galibiyet alamayan Bodrum FK, 7'nci hafta mücadelesinde sahasında namağlup lider Batman Petrolspor'u ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 15:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK evinde siftah peşinde
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Trendyol 1'inci Lig'de geride kalan 6 haftada galibiyetle tanışamayan ve son 4 maçında gol atamayan 4 puana sahip Bodrum Futbol Kulübü, 12 Eylül Cumartesi günü 7'nci hafta karşılaşmasında evinde lider Batman Petrolspor'la kozlarını paylaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bodrum İlçe Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kuzey ve güney kale arkaları 148, misafir tribünü ise 190 TL olarak belirlendi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini almak istediklerini dile getirdi. 6 maç sonunda 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde ettiklerini hatırlatan Eşer, "Rakibimiz Batman Petrolspor sezona çok iyi giriş yaptı. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Genç bir takımız, yeni transferlerimiz oldu. Uyum sorununu atlattıkça sonuçlar da iyi olacaktır" dedi.

Batman Petrolspor ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.

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