Galatasaray, Lizbon'da plansızlığın bedelini ağır ödedi!

Sporting karşısındaki yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'nde sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray plansızlığın bedelini ağır ödedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı kırmızılılar, Portekiz'de adeta transfer döneminde yaptığı yanlışlarla yüzleşti. Yapılan 5 transferden sadece Aleksey Batrakov 11'de başladı.
BARIŞ ALPER TEPKİSİ
Osimhen'in yokluğunda Porto'dan gelen Deniz Gül'ün yerine kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın santrfor olarak tercih edilmesi tepki topladı.
Stoper bölgesine yapılan Bitshiabu transferine karşın Lizbon'da Jakobs'un oynaması "Yedek forvet ve yedek stoper bugün oynamayacaksa ne zaman oynayacak" dedirtti.
Bitshiabu'nun takımla fazla vakit geçirmemesi ve sadece 3-4 antrenmana çıkmasından dolayı Jakobs'un oynamasının doğru olduğu fikrine varıldığı belirtildi.
Buna bir de Lemina'nın yokluğunda orta sahada yeni transfer Lesley Ugochukwu'nun tercih edilmemesi eklenince sarı-kırmızılılardaki transfer politasına yönelik eleştiriler arttı. Galatasaray'ın flaş transferi Leao ise geç gelmesinin handikaplarını yaşarken fiziksel olarak hazır olmadığı için Lizbon'da maça yedek başladı.
ABDÜLKERİM BİLMECESİ
Sakatlığının olmadığı, maçtan bir gün önce Teknik Direktör Okan Buruk tarafından ısrarla söylenmesine rağmen Lizbon deplasmanında Abdülkerim Bardakcı'nın yedek soyunması da kafa karıştırdı. Okan Buruk'un sezona kötü başlayan Abdülkerim yerine esas pozisyonu sol bek olan Jakobs'un sol stopere çekmesinin nedeni merak ediliyordu.
Sarı-kırmızılı teknik adamın bu kararı almasında en önemli faktörün Sporting'in hızlı bir takım olması ve Abdülkerim'in bu zorlu atmosfer ağır kalabileceği endişesiyle hareket ettiği belirtildi. Buruk'un Abdülkerim'e göre daha hızlı olması nedeniyle Jakobs'u tercih ettiği bildirildi.
BARIŞ ALPER TEPKİSİ
Osimhen'in yokluğunda Porto'dan gelen Deniz Gül'ün yerine kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın santrfor olarak tercih edilmesi tepki topladı.
Stoper bölgesine yapılan Bitshiabu transferine karşın Lizbon'da Jakobs'un oynaması "Yedek forvet ve yedek stoper bugün oynamayacaksa ne zaman oynayacak" dedirtti.
Bitshiabu'nun takımla fazla vakit geçirmemesi ve sadece 3-4 antrenmana çıkmasından dolayı Jakobs'un oynamasının doğru olduğu fikrine varıldığı belirtildi.
Buna bir de Lemina'nın yokluğunda orta sahada yeni transfer Lesley Ugochukwu'nun tercih edilmemesi eklenince sarı-kırmızılılardaki transfer politasına yönelik eleştiriler arttı. Galatasaray'ın flaş transferi Leao ise geç gelmesinin handikaplarını yaşarken fiziksel olarak hazır olmadığı için Lizbon'da maça yedek başladı.
ABDÜLKERİM BİLMECESİ
Sakatlığının olmadığı, maçtan bir gün önce Teknik Direktör Okan Buruk tarafından ısrarla söylenmesine rağmen Lizbon deplasmanında Abdülkerim Bardakcı'nın yedek soyunması da kafa karıştırdı. Okan Buruk'un sezona kötü başlayan Abdülkerim yerine esas pozisyonu sol bek olan Jakobs'un sol stopere çekmesinin nedeni merak ediliyordu.
Sarı-kırmızılı teknik adamın bu kararı almasında en önemli faktörün Sporting'in hızlı bir takım olması ve Abdülkerim'in bu zorlu atmosfer ağır kalabileceği endişesiyle hareket ettiği belirtildi. Buruk'un Abdülkerim'e göre daha hızlı olması nedeniyle Jakobs'u tercih ettiği bildirildi.