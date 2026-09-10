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Lukaku ve Nene'den Roma için mesaj

Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 17:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lukaku ve Nene'den Roma için mesaj
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Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Roma maçı için konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zor bir maç olacağını aktaran Lukaku, "Şiddeti, yoğunluğu yüksek bir maç olacak. Zor bir maç olacak. Roma ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Çok yüksek yoğunlukta oynayabilen bir takım Roma takımı. Sürekli olarak pozisyon değişiklikleri yapabiliyorlar. Ofansif anlamda da aynı şekilde kaliteli bir takım. Bireysel anlamda da kaliteli oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum Roma'nın. Aynı şekilde iyi bir teknik adamları var ve iyi bir şekilde çalıştıklarını, iyi gittiklerini söyleyebilirim. Ama elbette biz de kendi adımıza onları zor duruma düşürecek çalışmalarımızı yaptık. Bu anlamda kendi hazırlığımızı yapıyoruz tabii ki, onları zor duruma düşürebilmek ve iyi bir netice elde edebilmek için. Tabii ki, bizim de bulacağımız boş alanlar olacak. Dolayısıyla, biz de oynayacağımız maçta yaratacakları boş alanları değerlendirmek ve iyi bir netice almak istiyoruz." dedi.

Öte yandan açıklamalarda bulunan Dorgeles Nene, "Zor maç olacağını biliyoruz. Tabii ki biz sahada elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Bu motivasyona da sahibiz. 3 puanı alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini sahada kolektif olarak sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.





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