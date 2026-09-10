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Crystal Palace'tan Ismaila Sarr açıklaması!

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ipswich Town maçı öncesi Ismaïla Sarr'ın henüz takıma katılmadığını ve Jean-Philippe Mateta'nın da karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 15:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace'tan Ismaila Sarr açıklaması!
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Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ipswich Town ile oynanacak karşılaşma öncesinde takımındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ISMAILA SARR FORMA GİYEMEYECEK

Pierre Sage, Ismaïla Sarr'ın Ipswich Town karşısında sahalara dönmeye hazır olmayacağını da doğruladı.

Sarr'ın durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Sage, şu açıklamayı yaptı:

"Durum aynı. Şu anda takımla birlikte değil. Pazartesi günü bizimle antrenmanlara başlayabileceğini düşünüyordum ancak bu gerçekleşmedi."

"Önümüzdeki pazartesi günü A takımla antrenmanlara başlamasını bekliyoruz. Onu sahada görmek istiyoruz."

MATETA DA KADRODA YOK

Sage'ın daha önce açıkladığı üzere Crystal Palace'ın Fransız forveti Jean-Philippe Mateta da Ipswich Town karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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