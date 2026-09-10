Crystal Palace'tan Ismaila Sarr açıklaması!

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ipswich Town ile oynanacak karşılaşma öncesinde takımındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ISMAILA SARR FORMA GİYEMEYECEK
Pierre Sage, Ismaïla Sarr'ın Ipswich Town karşısında sahalara dönmeye hazır olmayacağını da doğruladı.
Sarr'ın durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Sage, şu açıklamayı yaptı:
"Durum aynı. Şu anda takımla birlikte değil. Pazartesi günü bizimle antrenmanlara başlayabileceğini düşünüyordum ancak bu gerçekleşmedi."
"Önümüzdeki pazartesi günü A takımla antrenmanlara başlamasını bekliyoruz. Onu sahada görmek istiyoruz."
MATETA DA KADRODA YOK
Sage'ın daha önce açıkladığı üzere Crystal Palace'ın Fransız forveti Jean-Philippe Mateta da Ipswich Town karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Pierre Sage, Ismaïla Sarr'ın Ipswich Town karşısında sahalara dönmeye hazır olmayacağını da doğruladı.
Sarr'ın durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Sage, şu açıklamayı yaptı:
"Durum aynı. Şu anda takımla birlikte değil. Pazartesi günü bizimle antrenmanlara başlayabileceğini düşünüyordum ancak bu gerçekleşmedi."
"Önümüzdeki pazartesi günü A takımla antrenmanlara başlamasını bekliyoruz. Onu sahada görmek istiyoruz."
MATETA DA KADRODA YOK
Sage'ın daha önce açıkladığı üzere Crystal Palace'ın Fransız forveti Jean-Philippe Mateta da Ipswich Town karşılaşmasında forma giyemeyecek.