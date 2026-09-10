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1. Lig'de 7. hafta heyecanı başlayacak!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın yapılacak tek maçla start verecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 12:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 7. hafta heyecanı başlayacak!
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın açılış mücadelesinde SMS Grup Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 20.00'de Bandırmaspor'u ağırlayacak.

1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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