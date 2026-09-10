Galatasaray'ın Devler Ligi'nde kötü geleneği

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'ndeki ilk hafta maçlarında yaşadığı kötü tabloya bir yenisini daha ekledi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONA İYİ GİREMİYOR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece 1'ini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın katıldığı son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki açılış performansı şöyle:
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONA İYİ GİREMİYOR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece 1'ini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın katıldığı son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki açılış performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2006-2007
|Galatasaray-Bordeaux
|0-0
|2012-2013
|Manchester United-Galatasaray
|1-0
|2013-2014
|Galatasaray-Real Madrid
|1-6
|2014-2015
|Galatasaray-Anderlecht
|1-1
|2015-2016
|Galatasaray-Atletico Madrid
|0-2
|2018-2019
|Galatasaray-Lokomotif Moskova
|3-0
|2019-2020
|Club Brugge-Galatasaray
|0-0
|2023-2024
|Galatasaray-Kopenhag
|2-2
|2025-2026
|Eintracht Frankfurt-Galatasaray
|5-1
|2026-2027
|Sporting-Galatasaray
|3-1