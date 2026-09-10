09 Eylül
Sporting CP-Galatasaray
3-1
09 Eylül
Barcelona-Feyenoord
5-1
09 Eylül
VfB Stuttgart-Viking
3-1
09 Eylül
PSG-Slovan Bratislava
6-1
09 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-1
09 Eylül
SSC Napoli-Arsenal
0-1
09 Eylül
Chelsea-Leeds United
6-3
09 Eylül
FC Twente-Telstar
1-0
09 Eylül
Moreirense-Benfica
0-4

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde kötü geleneği

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 10 organizasyondaki ilk hafta maçlarında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 01:11 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 01:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde kötü geleneği
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'ndeki ilk hafta maçlarında yaşadığı kötü tabloya bir yenisini daha ekledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONA İYİ GİREMİYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece 1'ini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'ın katıldığı son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki açılış performansı şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2006-2007 Galatasaray-Bordeaux 0-0
2012-2013 Manchester United-Galatasaray 1-0
2013-2014 Galatasaray-Real Madrid 1-6
2014-2015 Galatasaray-Anderlecht 1-1
2015-2016 Galatasaray-Atletico Madrid 0-2
2018-2019 Galatasaray-Lokomotif Moskova 3-0
2019-2020 Club Brugge-Galatasaray 0-0
2023-2024 Galatasaray-Kopenhag 2-2
2025-2026 Eintracht Frankfurt-Galatasaray 5-1
2026-2027 Sporting-Galatasaray 3-1
 



Galatasaray


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