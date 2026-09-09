PSG, Yaya Toure'nin takımına acımadı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maçı ev sahibi PSG, 5-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PSG, 17 ve 23. dakikalarda Ousmane Dembele ve 31. dakikada Ferran Torres ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Ferran Torres, 47 ve 57. dakikalardaki golleriyle hat-trick yaptı ve farkı 5'e çıkardı.
Slovan Bratislava, 58. dakikada Suleiman Camara ile farkı azaltsa da Fabian Ruiz, 87. dakikada maçın skorunu belirledi.
YAYA TOURE TARİHE GEÇTİ
Slovan Bratislava Teknik Direktörü Yaya Toure, bu maçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir takımı çalıştıran ilk Afrikalı teknik direktör oldu.
SON İKİ YILIN ŞAMPİYONU FARKLI BAŞLADI
Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, yeni sezona farklı bir galibiyetle başladı.
Slovan Bratislava ile Parc des Princes'ten farklı mağlubiyetle ayrıldı.
PSG, gelecek hafta Manchester City deplasmanına gidecek. Slovan Bratislava ise Stuttgart'ı ağırlayacak.
Ferran Torres, 47 ve 57. dakikalardaki golleriyle hat-trick yaptı ve farkı 5'e çıkardı.
Slovan Bratislava, 58. dakikada Suleiman Camara ile farkı azaltsa da Fabian Ruiz, 87. dakikada maçın skorunu belirledi.
YAYA TOURE TARİHE GEÇTİ
Slovan Bratislava Teknik Direktörü Yaya Toure, bu maçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir takımı çalıştıran ilk Afrikalı teknik direktör oldu.
SON İKİ YILIN ŞAMPİYONU FARKLI BAŞLADI
Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, yeni sezona farklı bir galibiyetle başladı.
Slovan Bratislava ile Parc des Princes'ten farklı mağlubiyetle ayrıldı.
PSG, gelecek hafta Manchester City deplasmanına gidecek. Slovan Bratislava ise Stuttgart'ı ağırlayacak.