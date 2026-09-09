09 Eylül
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3-1
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Barcelona-Feyenoord
5-1
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3-1
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6-3
09 Eylül
FC Twente-Telstar
1-0
09 Eylül
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0-4

PSG, Yaya Toure'nin takımına acımadı

Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup ederek lig aşamasına başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 23:53 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG, Yaya Toure'nin takımına acımadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maçı ev sahibi PSG, 5-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PSG, 17 ve 23. dakikalarda Ousmane Dembele ve 31. dakikada Ferran Torres ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Ferran Torres, 47 ve 57. dakikalardaki golleriyle hat-trick yaptı ve farkı 5'e çıkardı.

Slovan Bratislava, 58. dakikada Suleiman Camara ile farkı azaltsa da Fabian Ruiz, 87. dakikada maçın skorunu belirledi.

YAYA TOURE TARİHE GEÇTİ

Slovan Bratislava Teknik Direktörü Yaya Toure, bu maçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir takımı çalıştıran ilk Afrikalı teknik direktör oldu.

SON İKİ YILIN ŞAMPİYONU FARKLI BAŞLADI

Son iki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, yeni sezona farklı bir galibiyetle başladı.

Slovan Bratislava ile Parc des Princes'ten farklı mağlubiyetle ayrıldı.

PSG, gelecek hafta Manchester City deplasmanına gidecek. Slovan Bratislava ise Stuttgart'ı ağırlayacak.

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