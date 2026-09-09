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Roma'da Fenerbahçe maçı öncesi Pellegrini şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Roma, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken Lorenzo Pellegrini sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 19:55 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 20:21
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Roma'da Fenerbahçe maçı öncesi Pellegrini şoku!
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İtalya ekibi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü 19.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nda teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik organizasyonu üzerinde durulduğu kaydedildi.

PELLEGRINI ANTRENMANA KATILMADI

Roma'da İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

İtalya ekibi, Chobani Stadı'nda yarın saat 19.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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