Max Eberl'den Michael Olise yanıtı

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, takımın önemli isimlerinden Michael Olise ile ilgili gelen soruya cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman futbol insanı, "Michael Olise'ye ne kadarlık bir teklif gelirse satmayı düşünürsünüz?" sorusunun ardından, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız, böyle bir şey gündeme bile gelmez. Bayern Münih'in en harika yanı da budur: Hiçbir bedel karşısında taviz vermek zorunda kalmazsınız." diye konuştu.
24 yaşındaki Olise'nin adı, yaz transfer döneminde Real Madrid'in gündemine gelmişti.
Bayern Münih'te geride kalan sezonun yıldızlarından olan Fransız Olise, yeni sezona da çok iyi başladı. Michael Olise, bu sezon 4 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
24 yaşındaki Olise'nin adı, yaz transfer döneminde Real Madrid'in gündemine gelmişti.
Bayern Münih'te geride kalan sezonun yıldızlarından olan Fransız Olise, yeni sezona da çok iyi başladı. Michael Olise, bu sezon 4 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.