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Max Eberl'den Michael Olise yanıtı

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Michael Olise için belirledikleri bir bonservis olmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 14:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Max Eberl'den Michael Olise yanıtı
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Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, takımın önemli isimlerinden Michael Olise ile ilgili gelen soruya cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman futbol insanı, "Michael Olise'ye ne kadarlık bir teklif gelirse satmayı düşünürsünüz?" sorusunun ardından, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız, böyle bir şey gündeme bile gelmez. Bayern Münih'in en harika yanı da budur: Hiçbir bedel karşısında taviz vermek zorunda kalmazsınız." diye konuştu.

24 yaşındaki Olise'nin adı, yaz transfer döneminde Real Madrid'in gündemine gelmişti.

Bayern Münih'te geride kalan sezonun yıldızlarından olan Fransız Olise, yeni sezona da çok iyi başladı. Michael Olise, bu sezon 4 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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