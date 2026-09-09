Fenerbahçe'de Kerem'in maaşı değişti

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun maaşıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Takvim'de yer alan habere göre UEFA'nın konuya ilişkin inceleme ve uyarısının ardından milli futbolcunun sözleşmesinde değişikliğe gidildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kerem Aktürkoğlu'na geçen sezon kulüp tarafından yıllık 222 bin TL ücret ödendiği ve bu rakamın federasyonda kayıtlı olduğu ifade edildi.
YILLIK ÜCRETİ 4 MİLYON 750 BİN EURO
UEFA'nın yaptığı incelemenin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin Euro'ya çıkarıldığı belirtildi.
Milli futbolcunun maaşının bundan sonraki süreçte doğrudan Fenerbahçe tarafından ödeneceği aktarıldı.
ÖDEME YÖNTEMİ DEĞİŞTİ
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından maaşının, Hakan Safi'nin şirketi üzerinden yapılan özel imza hakkı sözleşmesi kapsamında karşılandığı açıklanmıştı.
UEFA'nın konuya ilişkin incelemesinin ardından bu uygulamada değişikliğe gidildi ve Kerem'in ücretinin doğrudan kulüp tarafından ödenmesine karar verildi.
YILLIK ÜCRETİ 4 MİLYON 750 BİN EURO
UEFA'nın yaptığı incelemenin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin Euro'ya çıkarıldığı belirtildi.
Milli futbolcunun maaşının bundan sonraki süreçte doğrudan Fenerbahçe tarafından ödeneceği aktarıldı.
ÖDEME YÖNTEMİ DEĞİŞTİ
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından maaşının, Hakan Safi'nin şirketi üzerinden yapılan özel imza hakkı sözleşmesi kapsamında karşılandığı açıklanmıştı.
UEFA'nın konuya ilişkin incelemesinin ardından bu uygulamada değişikliğe gidildi ve Kerem'in ücretinin doğrudan kulüp tarafından ödenmesine karar verildi.