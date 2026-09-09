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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dönüş maçı belli oldu

Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın sahalara dönüş planı netleşmeye başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 10:43
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dönüş maçı belli oldu
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın dönüş planı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Derbide gol atan milli sol bek, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edememişti. Beşiktaş Kulübü, yapılan kontrollerin ardından Rıdvan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıklamıştı.

ERZURUMSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Tedavisine başlanan Rıdvan Yılmaz için kulüp tarafından kesin bir dönüş tarihi verilmedi.

25 yaşındaki futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasında riske edilmemesi bekleniyor.

HEDEF MARSİLYA MAÇI

Beşiktaş teknik heyetinin Rıdvan Yılmaz'ı Marsilya ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına yetiştirmeyi planladığı belirtildi.





Milli futbolcunun tedavi sürecinin ardından Marsilya maçında yeniden forma giymesinin beklendiği aktarıldı.

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