Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dönüş maçı belli oldu

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın dönüş planı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Derbide gol atan milli sol bek, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edememişti. Beşiktaş Kulübü, yapılan kontrollerin ardından Rıdvan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıklamıştı.
ERZURUMSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK
Tedavisine başlanan Rıdvan Yılmaz için kulüp tarafından kesin bir dönüş tarihi verilmedi.
25 yaşındaki futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasında riske edilmemesi bekleniyor.
HEDEF MARSİLYA MAÇI
Beşiktaş teknik heyetinin Rıdvan Yılmaz'ı Marsilya ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına yetiştirmeyi planladığı belirtildi.
Milli futbolcunun tedavi sürecinin ardından Marsilya maçında yeniden forma giymesinin beklendiği aktarıldı.
ERZURUMSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK
Tedavisine başlanan Rıdvan Yılmaz için kulüp tarafından kesin bir dönüş tarihi verilmedi.
25 yaşındaki futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasında riske edilmemesi bekleniyor.
HEDEF MARSİLYA MAÇI
Beşiktaş teknik heyetinin Rıdvan Yılmaz'ı Marsilya ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına yetiştirmeyi planladığı belirtildi.
Milli futbolcunun tedavi sürecinin ardından Marsilya maçında yeniden forma giymesinin beklendiği aktarıldı.