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Hansi Flick: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile karşılaşacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 18:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz'
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Feyenoord'u konuk edecekleri Şampiyonlar Ligi sezon açılışı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BUNUN HAYALİNİ KURUYORUZ"

Barcelona'ya tarihindeki altıncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandırma hedefiyle ilgili konuşan Flick, şunları söyledi:

"Bütün büyük takımlar bunun hayalini kurar. Bu, var olan en büyük organizasyon. Ancak onu kazanabileceğimizi sahada göstermemiz gerekiyor. Bizim yapmak istediğimiz de bu."

Takımının mevcut form durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Alman teknik adam, her oyuncunun her gün elinden gelenin en iyisini yapma sorumluluğu taşıdığını vurguladı:

"Herkes, her gün her şeyini ortaya koyma sorumluluğuna sahip. Bunu yaparsak bizim için iyi olur. Seviyemizi antrenmanlarda da görüyoruz ve bu, kendi futbolumuzu oynamamıza yardımcı oluyor. Bunu her maç gününe taşımamız gerekiyor çünkü birlikte mücadele etmek çok önemli."

"YAMAL MAÇLARIN KADERİNİ TEK BAŞINA BELİRLEYEBİLİR"

Hansi Flick, Lamine Yamal ile Anthony Gordon'ın performanslarına da değindi.

Lamine Yamal'ın tek başına maçların sonucunu değiştirebilecek yeteneğe sahip olduğunu belirten Flick, genç yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Maçların kaderini tek başına belirleyebilir. Kendini geliştirmeyi çok seviyor ve bunu her gün görebiliyorsunuz. Sergilediği performans, futbol oynamayı ne kadar sevdiğini gösteriyor. Bunu yaptığında en iyi seviyesine ulaşıyor."



ANTHONY GORDON'A ÖVGÜ

İngiltere'den transfer edilen Anthony Gordon hakkında da konuşan Alman çalıştırıcı, oyuncunun performansından memnun olduğunu dile getirdi:

"Bir hücum oyuncusu olarak fırsatlar yakaladığını ve golleri hazırlayan son pasları verdiğini görebiliyorsunuz. Gol atacaktır, bu konuda hiçbir endişem yok. Gerçekten çok iyi işler yapıyor. Hem savunmadaki hem de hücumdaki performansından memnunum. Gayet iyi durumda."

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