Galatasaray'da Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde ilk 11'e ilişkin dikkat çeken bir ihtimal ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre, kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın mücadeleye ilk 11'de başlamama ihtimali bulunuyor.
BITSHIABU İHTİMALİ YÜKSEK
Abdülkerim Bardakcı'nın yerine El Chadaille Bitshiabu'nun ilk 11'de görev yapma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.
Savunma hattındaki tercihin henüz kesinleşmediği belirtilirken, Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde Bitshiabu seçeneği öne çıkıyor.
BITSHIABU İHTİMALİ YÜKSEK
Abdülkerim Bardakcı'nın yerine El Chadaille Bitshiabu'nun ilk 11'de görev yapma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.
Savunma hattındaki tercihin henüz kesinleşmediği belirtilirken, Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde Bitshiabu seçeneği öne çıkıyor.