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G.Saray'a Lizbon maçı öncesi Abdülkerim şoku!

Galatasaray'da Sporting Lizbon maçı öncesinde savunma hattında değişiklik ihtimali gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Eylül 2026 14:53
Fotoğraf: X.com
G.Saray'a Lizbon maçı öncesi Abdülkerim şoku!
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Galatasaray'da Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde ilk 11'e ilişkin dikkat çeken bir ihtimal ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre, kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın mücadeleye ilk 11'de başlamama ihtimali bulunuyor.

BITSHIABU İHTİMALİ YÜKSEK

Abdülkerim Bardakcı'nın yerine El Chadaille Bitshiabu'nun ilk 11'de görev yapma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Savunma hattındaki tercihin henüz kesinleşmediği belirtilirken, Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde Bitshiabu seçeneği öne çıkıyor.



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