Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!

Beşiktaş'ta yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı belirtildi.
Başkan Serdal Adalı'nın bugün yönetim kuruluyla bir araya gelerek seçim sürecini değerlendireceği ve ekim ayında yapılması planlanan seçim kararının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ADALI YENİDEN ADAY OLACAK
Başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olacağı öğrenildi. Adalı'nın yeni dönemde yönetim listesinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta seçim tarihine ilişkin detayların yönetim kurulu toplantısının ardından kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Başkan Serdal Adalı'nın bugün yönetim kuruluyla bir araya gelerek seçim sürecini değerlendireceği ve ekim ayında yapılması planlanan seçim kararının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ADALI YENİDEN ADAY OLACAK
Başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olacağı öğrenildi. Adalı'nın yeni dönemde yönetim listesinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta seçim tarihine ilişkin detayların yönetim kurulu toplantısının ardından kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.