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Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Başkan Serdal Adalı'nın ekim ayında yapılması planlanan seçimde yeniden aday olması bekleniyor.

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calendar 08 Eylül 2026 15:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
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Beşiktaş'ta yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı belirtildi.

Başkan Serdal Adalı'nın bugün yönetim kuruluyla bir araya gelerek seçim sürecini değerlendireceği ve ekim ayında yapılması planlanan seçim kararının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ADALI YENİDEN ADAY OLACAK

Başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olacağı öğrenildi. Adalı'nın yeni dönemde yönetim listesinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta seçim tarihine ilişkin detayların yönetim kurulu toplantısının ardından kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.





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