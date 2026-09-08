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Rıdvan Yılmaz'dan sezona hızlı başlangıç!

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 2 asistin ardından Fenerbahçe derbisinde attığı golle sezona etkili bir başlangıç yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 11:23
Fotoğraf: AA
Rıdvan Yılmaz'dan sezona hızlı başlangıç!
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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, yeni sezonda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

25 yaşındaki sol bek, yaptığı asistlerin ardından Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DERBİDE GOLÜNÜ ATTI

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında 45 dakika sahada kalan Rıdvan Yılmaz, buna rağmen takımının en etkili isimleri arasında yer aldı. Milli futbolcu, attığı golle skoru 1-1'e getirerek Beşiktaş'ın geri dönüşünü başlattı.

HÜCUMDA ETKİSİNİ ARTIRDI

Rıdvan Yılmaz, sezon başından bu yana hücumdaki katkısıyla öne çıkıyor. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncusu konumunda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Kauno Zalgiris karşısında da 2 asist yapan Rıdvan, yeni sezonda skor katkısıyla dikkat çekti.

ITALIANO'NUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ





Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Rıdvan Yılmaz'ın performansından memnun olduğu öğrenildi. Milli oyuncunun sol kanatta Leandro Trossard ile yakaladığı uyumun da teknik heyeti memnun ettiği belirtildi.

Geçen sezon gol sevinci yaşayamayan ve 1 asist yapan Rıdvan Yılmaz, yeni sezonda şimdiden performansını önemli ölçüde yükseltti.

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