Rıdvan Yılmaz'dan sezona hızlı başlangıç!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, yeni sezonda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.
25 yaşındaki sol bek, yaptığı asistlerin ardından Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DERBİDE GOLÜNÜ ATTI
Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında 45 dakika sahada kalan Rıdvan Yılmaz, buna rağmen takımının en etkili isimleri arasında yer aldı. Milli futbolcu, attığı golle skoru 1-1'e getirerek Beşiktaş'ın geri dönüşünü başlattı.
HÜCUMDA ETKİSİNİ ARTIRDI
Rıdvan Yılmaz, sezon başından bu yana hücumdaki katkısıyla öne çıkıyor. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncusu konumunda bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Kauno Zalgiris karşısında da 2 asist yapan Rıdvan, yeni sezonda skor katkısıyla dikkat çekti.
ITALIANO'NUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Rıdvan Yılmaz'ın performansından memnun olduğu öğrenildi. Milli oyuncunun sol kanatta Leandro Trossard ile yakaladığı uyumun da teknik heyeti memnun ettiği belirtildi.
Geçen sezon gol sevinci yaşayamayan ve 1 asist yapan Rıdvan Yılmaz, yeni sezonda şimdiden performansını önemli ölçüde yükseltti.
25 yaşındaki sol bek, yaptığı asistlerin ardından Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DERBİDE GOLÜNÜ ATTI
Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında 45 dakika sahada kalan Rıdvan Yılmaz, buna rağmen takımının en etkili isimleri arasında yer aldı. Milli futbolcu, attığı golle skoru 1-1'e getirerek Beşiktaş'ın geri dönüşünü başlattı.
HÜCUMDA ETKİSİNİ ARTIRDI
Rıdvan Yılmaz, sezon başından bu yana hücumdaki katkısıyla öne çıkıyor. Milli futbolcu, Beşiktaş'ın rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncusu konumunda bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Kauno Zalgiris karşısında da 2 asist yapan Rıdvan, yeni sezonda skor katkısıyla dikkat çekti.
ITALIANO'NUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Rıdvan Yılmaz'ın performansından memnun olduğu öğrenildi. Milli oyuncunun sol kanatta Leandro Trossard ile yakaladığı uyumun da teknik heyeti memnun ettiği belirtildi.
Geçen sezon gol sevinci yaşayamayan ve 1 asist yapan Rıdvan Yılmaz, yeni sezonda şimdiden performansını önemli ölçüde yükseltti.