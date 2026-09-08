Üniversite ek yerleştirme başvuru tarihleri bekleniyor. YKS sonuçlarına göre bir üniversitenin programına yerleşen ve kayıt yaptıran adaylardan kalan boş kontenjanlar, tercihte bulunmayan ve açıkta kalan adaylar tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Peki, üniversite ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercih boş kontenjan ve taban puanları ne zaman belli olur?

YKS ek yerleştirme tarihleri henüz belli olmadı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversitelerin boş kontenjanları merkeze bildirmesinin ardından Ek Tercih Kılavuzu'nun Eylül ayının ilk günlerinde yayımlanması bekleniyor.

Kılavuzun ilan edilmesiyle birlikte adaylar başvuru şartlarını, üniversitelerin boş kontenjan sayılarını ve en küçük puanlarını inceleyerek tercihlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecek.

ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte boş kalan kontenjanlar ve başvuru şartları netlik kazanacak.