Haber Tarihi: 08 Eylül 2026 10:40 - Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 10:40

Üniversite ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercih boş kontenjan ve taban puanları

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa kayıt yaptıramayan veya tercih yapmayan adaylar, 2026 ÖSYM YKS ek tercih tarihlerine kilitlendi. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na çevrildi. Adaylar "YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? Üniversite ek yerleştirme boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Üniversite ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercih boş kontenjan ve taban puanları
Abone Ol
Üniversite ek yerleştirme başvuru tarihleri bekleniyor. YKS sonuçlarına göre bir üniversitenin programına yerleşen ve kayıt yaptıran adaylardan kalan boş kontenjanlar, tercihte bulunmayan ve açıkta kalan adaylar tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Peki, üniversite ek yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercih boş kontenjan ve taban puanları ne zaman belli olur?
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme tarihleri henüz belli olmadı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversitelerin boş kontenjanları merkeze bildirmesinin ardından Ek Tercih Kılavuzu'nun Eylül ayının ilk günlerinde yayımlanması bekleniyor.

Kılavuzun ilan edilmesiyle birlikte adaylar başvuru şartlarını, üniversitelerin boş kontenjan sayılarını ve en küçük puanlarını inceleyerek tercihlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecek.

BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI...
ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte boş kalan kontenjanlar ve başvuru şartları netlik kazanacak.

Diğer Haberler

Gaziantep FK'de Orhan Ak dönemi galibiyetle başladı Gaziantep FK Gaziantep FK'de Orhan Ak dönemi galibiyetle başladı
Roma'da Fenerbahçe maçı öncesi Molina kararı! Fenerbahçe Roma'da Fenerbahçe maçı öncesi Molina kararı!
Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı! Beşiktaş Dusan Vlahovic, Mario Gomez'i geride bıraktı!
Fenerbahçe'de yeni taktik hazırlığı! Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni taktik hazırlığı!
THY ve Liverpool: Premier Lig tarihine geçen anlaşma! Liverpool THY ve Liverpool: Premier Lig tarihine geçen anlaşma!
Beşiktaş'ta yeni hedef zirve! Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni hedef zirve!
Galatasaray'da Sporting kadrosu: Dört isim kafilede yok Galatasaray Galatasaray'da Sporting kadrosu: Dört isim kafilede yok
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 8 Eylül 2026 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 8 Eylül 2026
Rıdvan Yılmaz'dan sezona hızlı başlangıç! Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'dan sezona hızlı başlangıç!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor
2
Göztepe'de Gugeshashvili'den taraftara sert yanıt!
3
Karim Benzema için transfer itirafı!
4
Beşiktaş'ın Avrupa maçına yurt dışı kararı!
5
Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu!
6
Fenerbahçe'de ayrılık: Rodrigo Becao
7
Trabzonspor'da üç aday öne çıktı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.