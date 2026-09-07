Göztepe'de Gugeshashvili'den taraftara sert yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ye 4-2 mağlup olan Göztepe, karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 geride tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Göztepe'de kaleci Luka Gugeshashvili, özellikle ilk yarıdaki performansının ardından taraftarların tepkisine maruz kaldı. Gürcü kaleci, gelen tepkilerin ardından devre arasında oyundan alındı. İkinci yarının başında Gugeshashvili'nin yerine Arda Özçimen dahil oldu.





"MÜCADELEM VE KARAKTERİM SORGULANAMAZ"





Karşılaşmanın ardından kendisine yönelik tepkilere sosyal medya hesabından yanıt veren Gugeshashvili, mücadelesinin ve karakterinin sorgulanamayacağını belirtti.





Gürcü kaleci paylaşımında, "Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz." ifadelerini kullandı.





"BUGÜN YAPTIĞINIZ ŞEY TARAFTARLIK DEĞİLDİ"





Taraftarların tepkisine de değinen Gugeshashvili, şu ifadeleri kullandı:









"Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var."





"ARMAYI VE ADINI SAVUNMADIGIM TEK BİR GÜN OLMADI"





Göztepe'ye geldiği günden bu yana kulübün armasını ve adını savunduğunu söyleyen deneyimli kaleci, "Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe'ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı." dedi.





"HAYAT UZUN, DÜNYA KÜÇÜK"





Gugeshashvili, paylaşımının sonunda ise dikkat çeken ifadeler kullandı.





"Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız..." diyen Gürcü kaleci, paylaşımını gerçek Göztepe taraftarlarına teşekkür ederek noktaladı.



