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Karim Benzema için transfer itirafı!

Lyon Sportif Direktörü Matthieu Louis-Jean, Karim Benzema'yı transfer etmek için temas kurduklarını ancak sözleşme sorunları nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 20:01
Karim Benzema için transfer itirafı!
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Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden ve geleceği merak konusu haline gelen Karim Benzema hakkında flaş bir itiraf geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız basınına konuşan Lyon Sportif Direktörü Matthieu Louis-Jean, Benzema transferi hakkında "Neredeyse bir hayaldi. Bu yaz bir aracıyla temasımız oldu. Daha ileriye gidilmedi; sözleşme sorunları nedeniyle bu imkansızdı." dedi.

ÖNCELİK OPENDA'YDI

Openda operasyonuna değinen Jean, "Devam etmedik çünkü hızlı bir forvete ihtiyacımız vardı ve Openda üzerinde çalışıyorduk." ifadelerini kullandı.

Benzema'nın Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile sözleşmesi olduğunu hatırlatan Louis-Jean, "Hala federasyon ile sözleşmesi bulunuyor, bu yüzden ısrarcı olmadık." sözlerini sarf etti.

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