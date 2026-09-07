Karim Benzema için transfer itirafı!

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden ve geleceği merak konusu haline gelen Karim Benzema hakkında flaş bir itiraf geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız basınına konuşan Lyon Sportif Direktörü Matthieu Louis-Jean, Benzema transferi hakkında "Neredeyse bir hayaldi. Bu yaz bir aracıyla temasımız oldu. Daha ileriye gidilmedi; sözleşme sorunları nedeniyle bu imkansızdı." dedi.
ÖNCELİK OPENDA'YDI
Openda operasyonuna değinen Jean, "Devam etmedik çünkü hızlı bir forvete ihtiyacımız vardı ve Openda üzerinde çalışıyorduk." ifadelerini kullandı.
Benzema'nın Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile sözleşmesi olduğunu hatırlatan Louis-Jean, "Hala federasyon ile sözleşmesi bulunuyor, bu yüzden ısrarcı olmadık." sözlerini sarf etti.
ÖNCELİK OPENDA'YDI
Openda operasyonuna değinen Jean, "Devam etmedik çünkü hızlı bir forvete ihtiyacımız vardı ve Openda üzerinde çalışıyorduk." ifadelerini kullandı.
Benzema'nın Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile sözleşmesi olduğunu hatırlatan Louis-Jean, "Hala federasyon ile sözleşmesi bulunuyor, bu yüzden ısrarcı olmadık." sözlerini sarf etti.