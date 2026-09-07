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Trabzonspor'da 55 hafta sonra en farklı galibiyet

Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 11:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da 55 hafta sonra en farklı galibiyet
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçında farklı bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde etti.

Ligde en son 2024-2025 sezonunun 19. haftasında, 12 Ocak 2025 tarihinde, sahasında Antalyaspor'u 5-0 yenen bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısından aynı skorla üstün ayrılarak 602 gün sonra en farklı galibiyetine imza attı

Süper Lig'in ilk 3 haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan toplayan ve ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, teknik heyet değişiminin yaşandığı haftada Gençlerbirliği karşısında rahat galibiyet elde etti.

Ligin üçüncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği maçında moral bularak çıkışa geçti.

İlk dönemindeki ilk maçına da farklı galibiyetle başlamıştı

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da görev yaptığı 2019-2020 sezonundaki ilk lig maçında farklı galibiyet görmüştü.



Trabzonspor


Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Çimşir ile ligin 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık sonuçla mağlup etmişti.

Karadeniz ekibi, bu sonuçla 121 hafta sonra en farklı galibiyetini almıştı.

Fatih Tekke ile 48 lig maçında en fazla 4 farklı galibiyet

Trabzonspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Tekke ile en farklı galibiyetini ise 2025-2026 sezonunun 8. haftasında sahasında Kayserispor karşısında 4-0'lık sonuçla almıştı.

Bordo-mavili takımda 539 gün görev yapan Fatih Tekke yönetiminde 48 lig maçına çıkılırken en fazla 4 farklı galibiyet elde edildi.

Şenol Güneş ile 5 farklı galibiyetler

Trabzonspor, 55 hafta önce Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyeti teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde elde etmişti.

Bordo-mavili takımda 5. dönemini yaşayan Şenol Güneş dönemi 188 gün sürdü. Bu dönemde 23 lig maçına çıkan Trabzonspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor karşısında 5-0 galip gelmişti.

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