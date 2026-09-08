Beşiktaş'ta yeni hedef zirve!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan Beşiktaş'ta gözler yeni hedefe çevrildi.
Siyah-beyazlılar, cuma günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OYUNCULARA 2 GÜN İZİN
Teknik Direktör Vincenzo Italiano, derbi zaferinin ardından oyuncularına 2 günlük izin verdi. Siyah-beyazlı futbolcuların bu süreçte dinlenerek Erzurumspor FK karşılaşmasına hazırlanması planlanıyor.
İKİ İSİM GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz, yaşadığı ağrılar nedeniyle ikinci yarıda oyundan çıkmıştı. Rıdvan'ın durumunun ciddi olmadığı ve Erzurumspor FK maçında forma giyebileceği belirtildi.
Yeni transferlerden Fabio Miretti de kas ağrısı nedeniyle Fenerbahçe maçının 21 kişilik kadrosunda yer almamıştı. İtalyan futbolcunun da herhangi bir ciddi sakatlığının bulunmadığı ve karşılaşmaya hazır olmasının beklendiği aktarıldı.
GÖZLER ZİRVEDE
Vincenzo Italiano yönetiminde hücum futboluyla dikkat çeken Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte hedeflerini büyüttü.
Siyah-beyazlıların Erzurumspor FK karşısında hata yapmadan 3 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturmayı ve Galatasaray'ı zirve yarışında baskı altına almayı hedeflediği belirtildi.
Siyah-beyazlılar, cuma günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OYUNCULARA 2 GÜN İZİN
Teknik Direktör Vincenzo Italiano, derbi zaferinin ardından oyuncularına 2 günlük izin verdi. Siyah-beyazlı futbolcuların bu süreçte dinlenerek Erzurumspor FK karşılaşmasına hazırlanması planlanıyor.
İKİ İSİM GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz, yaşadığı ağrılar nedeniyle ikinci yarıda oyundan çıkmıştı. Rıdvan'ın durumunun ciddi olmadığı ve Erzurumspor FK maçında forma giyebileceği belirtildi.
Yeni transferlerden Fabio Miretti de kas ağrısı nedeniyle Fenerbahçe maçının 21 kişilik kadrosunda yer almamıştı. İtalyan futbolcunun da herhangi bir ciddi sakatlığının bulunmadığı ve karşılaşmaya hazır olmasının beklendiği aktarıldı.
GÖZLER ZİRVEDE
Vincenzo Italiano yönetiminde hücum futboluyla dikkat çeken Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte hedeflerini büyüttü.
Siyah-beyazlıların Erzurumspor FK karşısında hata yapmadan 3 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturmayı ve Galatasaray'ı zirve yarışında baskı altına almayı hedeflediği belirtildi.