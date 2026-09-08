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ABD Açık'ta Zheng ve Andreeva çeyrek finalde

ABD Açık'ta Qinwen Zheng ve Mirra Andreeva, rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 21:37 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 01:37
Haber: AA
ABD Açık'ta Zheng ve Andreeva çeyrek finalde
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Çinli Qinwen Zheng ve Rus Mirra Andreeva, çeyrek finale çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentindeki turnuvanın 9. gününde 2022 ABD Açık şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek (8), tek kadınlar 4. tur mücadelesinde Çinli Qinwen Zheng ile karşılaştı.

Rakibini 7-5 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenen Zheng, adını son 8 isim arasına yazdırdı. Zheng'in çeyrek finaldeki rakibi, Naomi Osaka-Elena Rybakina maçının galibi olacak.

Fransa Açık'ın son şampiyonu Mirra Andreeva (5) ise Avusturyalı Anastasia Potapova (24) karşısında 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) galip gelerek yoluna devam etti. Andreeva, çeyrek finalde Iva Jovic-Coco Gauff maçının galibiyle eşleşecek.

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