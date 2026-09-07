PSG için Şampiyonlar Ligi iddiası!

Alman eski orta saha oyuncusu Dietman Hamann, Paris Saint-Germain ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hamann, Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu olan Fransız ekibinin bu sezon da kendisi için favori olduğunu söyledi.
Dietman Hamann, "Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG, Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile karşılaşsa ben PSG kazanır derdim. PSG'nin kadrosunda artık daha da fazla üst düzey oyuncu var ve sadece futbol açısından bakıldığında, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'ndan üstün görüyorum." dedi.
Arsenal, Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için muhtemel rakipleri hatırlatılan Hamann, "PSG'yi bir basamak daha yukarıda değerlendiriyorum. Kvaratskhelia ve Dembele gibi dünyanın en iyi oyuncularına sahipler. PSG, her pozisyonda dünya çapında oyunculara sahip bir takım ve kaptanları Marquinhos da takımı muhteşem bir şekilde yönetiyor. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde geçilmesi gereken takım yine Paris Saint-Germain." dedi.
Paris Saint-Germain, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü sahasında Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.
Dietman Hamann, "Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG, Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile karşılaşsa ben PSG kazanır derdim. PSG'nin kadrosunda artık daha da fazla üst düzey oyuncu var ve sadece futbol açısından bakıldığında, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'ndan üstün görüyorum." dedi.
Arsenal, Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için muhtemel rakipleri hatırlatılan Hamann, "PSG'yi bir basamak daha yukarıda değerlendiriyorum. Kvaratskhelia ve Dembele gibi dünyanın en iyi oyuncularına sahipler. PSG, her pozisyonda dünya çapında oyunculara sahip bir takım ve kaptanları Marquinhos da takımı muhteşem bir şekilde yönetiyor. Yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde geçilmesi gereken takım yine Paris Saint-Germain." dedi.
Paris Saint-Germain, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü sahasında Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.