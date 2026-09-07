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Sporting Lizbon'da Ibrahima Ba belirsizliği!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak Sporting Lizbon'da 21 yaşındaki genç stoper Ibrahima Ba'nın durumu netlik kazanmadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 10:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sporting Lizbon'da Ibrahima Ba belirsizliği!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak Sporting Lizbon'da Ibrahima Ba belirsizliği yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sporting Lizbon'un 21 yaşındaki genç stoperi Ba, sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftasındaki Estrela maçını kaçırdı.

Senegalli futbolcu, daha sonraki hafta ise Vitoria maçında yedek kulübesinde yer aldı. Ba, ligin 3. haftasındaki Alverca maçında ise 90 dakika sahada kaldı.

YENİDEN KULÜBE VE MAÇ KADROSUNDA YOK!

Sakatlığı nedeniyle Rio Ave maçında yeniden yedek kulübesine geçen Ibrahima Ba, ligde son oynanan Nacional maçında ise yer almadı.

O'Jogo'da yer alan habere göre, Ibrahima Ba, Sporting Lizbon'un pazar günü gerçekleştirdiği idmanda da yer almadı. Genç oyuncunun, şu andaki duruma göre Galatasaray maçında forma giymesi beklenmiyor.

STOPER İKİLİSİ



Galatasaray


Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges'in, Galatasaray karşısında stoperde Gonçalo Inacio ve Zeno Debast'a forma vermesi bekleniyor.

SPORTING'İN DİĞER EKSİKLERİ

Galatasaray ile karşılaşacak Sporting Lizbon'da Nuno Santos ve Joao Simoes'in de sakatlıkları bulunuyor ve bu futbolcuların sahalara geri dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.  

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