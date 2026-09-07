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Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
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0-5
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Alaves-Osasuna
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06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
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Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
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3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
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06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Selçuk Şahin: "Oyuncularımız hiç pes etmedi"

Batman Petrolspor'da teknik direktör Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 00:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk Şahin: 'Oyuncularımız hiç pes etmedi'
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Batman Petrolspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, "Oyuncularımız hiç pes etmedi, yine pes etmediler, sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şahin, Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok güzel bir maç olduğunu, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Maçta hatalarının olduğunu ve bunları göz ardı etmeden gelecek hafta oynayacakları Bodrum FK maçına hazırlanacaklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Özellikle oyuna başlangıcımız çok iyiydi, 15-20 dakika oyuna çok iyi başladık. Tam planladığımız şeyler oldu. Golü de bulduk ama sonra biraz daha sert baskı yiyince oyuncu grubu biraz pas oyunundan erken vazgeçti. Daha çok uzun oynamaya başladık ve topu rakibe çok verdik. Yani ilk yarının son 20-25 dakikasında biraz sıkıntı çektik. İkinci yarı biraz karşılarken değişikliğe gittim açıkçası. Cissokho'yu biraz daha araya alıp, 5-4-1 biraz daha blok net duralım dedik, özellikle kenar ortaları için ama takdir yani enteresan bir şey oldu. Bütün golleri yan ortadan yedik. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor açıkçası. Daha önce de böyle bir gol yemiştik, bunu çalışacağız ama oyuncularımız hiç pes etmedi, yine pes etmediler, sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. O konuda hiçbir şey diyemem. Oyunda topun bizde olduğu anlarda daha dikkatli olmamız gereken yerler var, bunları çalışacağız."

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